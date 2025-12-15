Roma-Como, GASPERINI: "Miglior partita in casa, questi ragazzi danno l'anima e non firmo per il quarto posto. Mercato? Massara sa benissimo il mio pensiero"

La Roma torna a vincere in campionato e batte 1-0 il Como grazie alla rete realizzata da Wesley al minuto 60. Successo fondamentale per i giallorossi, che blindano il quarto posto in classifica e si portano a -3 dalla vetta occupata dall'Inter. Al termine della partita Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

GASPERINI A SKY SPORT

Bella chiacchierata tra lei e Fabregas: l'allenatore del Como ha fatto anche i complimenti a Soulé..

“Soulé ha fatto una grande partita, stasera farei fatica a fare distingui. E' stata una bella partita per merito di tutte e due le squadre, entrambe cercavano di vincere con le proprie caratteristiche. Il Como ha grande velocità in avanti, se lasci spazio ti può castigare. Siamo stati quasi sempre precisi, abbiamo giocato la miglior partita in casa”.

Grande gestione del risultato, per 9 volte su 9 avete portato a casa la partita dopo il vantaggio…

"È dall'inizio che siamo solidi. Anche le sconfitte sono arrivate con risultati di misura, è una nostra caratteristica. Da un paio di settimane cominciamo a creare tante opportunità, anche stasera il risultato poteva essere più netto. Ci manca ancora l’ultimo passaggio, ma la squadra ha prodotto tanto”.

Firmeresti per il 4 posto?

"Io non firmo mai (ride, ndr). Però sarei contentissimo, al meglio e al peggio non c’è limite. Più che al risultato interessano questo tipo di gare, abbiamo un pubblico con una passione incredibile. Quando si vince giocando bene c'è entusiasmo in più ed è contagioso, in casa ci mancava”.

Quanto margine di crescita c’è? Ci sono squadre più attrezzate...

“Si, è condivisibile. Questi ragazzi danno l’anima, non so se giocatori teoricamente più forti potrebbero avere la stessa disponibilità. Siamo una buona squadra e lavoriamo per diventare sempre più forti. Giocare contro di noi non è facile per nessuno, speriamo di continuare con questo spirito”.

Preferisce Mangiante o Assogna?

“Di solito mi intervista Mangiante, con lui ho un grande rapporto. Assogna invece di solito si defila, intervista gli avversari (ride, ndr)".

Gli do lezioni di tennis...

“Lezioni di tennis gratis”.

GASPERINI A DAZN

È stata la miglior partita come pressing? Peccato non aver sfruttato i tanti recuperi alti...

“Sì, soprattutto nel primo tempo tante situazioni si potevano tradurre in gol e possiamo migliorare in questo. Per come si è sviluppata la partita potevamo essere più tranquilli, ma questo ci ha permesso di tirare fuori il carattere. Ci sono state situazioni pericolose che avremmo dovuto concretizzare”.

Ferguson sta andando sulla strada giusta? Si sta ‘gasperinizzando’?

“È giovane. Alcune volte li aspetti per settimane, poi trovi la chiave giusta per entrare nella loro psicologia e svoltano. A Glasgow ha fatto due gol, questa sera non ha segnato ma è stato sempre presente. Speriamo che possa crescere, ma se gioca con questa fisicità, che è la sua qualità migliore in questo momento, può fare molto bene”.

Questa sera ha fatto solo due cambi: Dybala è rimasto in panchina...

“Andavamo benissimo e non c’era bisogno di toccare niente. In genere faccio tutti i cinque cambi, ma stasera era difficile andare a toccare qualcosa. Sono stati bravissimi, non c’era bisogno. È uno stimolo anche per Paulo che è un giocatore straordinario, quando sta bene e scatta, dribbla, tira, non c’è nessuno in Italia con la sua qualità. Magari può essere pronto per domenica per una partita anche da ex…”.

Non serve niente dal mercato di gennaio?

“Ci sono ancora 15 giorni. Massara sa benissimo il mio pensiero e si farà trovare pronto. La Roma così è forte, perché questo dice la classifica, ma non può smettere di guardarsi intorno”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Oggi solo 2 sostituzioni. Come mai?

“Stavamo bene così abbiamo continuato così. In panchina, a parte Baldanzi, non stavamo benissimo. Dybala non era il caso che entrasse oggi, ha bisogno di una settimana per stare bene”.

Come ha preparato la gara? Come ha vissuto la vigilia di questa partita?

"Abbiamo rischiato poco, sapevamo che loro giocavano molto col portiere e purtroppo nel calcio questa situazione sta dilagando: non è spettacolare. Abbastanza stucchevole, ma è chiaro che quando incontri queste gare lo devi esasperare, perché sennò la gara è bruttissima da vedere. Devi avere spirito e prenderti dei rischi: è andata bene".

Quali margini di miglioramento vede nella sua squadra atleticamente?

"Non lo so, secondo me il punto non è lì. Troppo facile parlare di atletismo: è un mix di cose, se andiamo a vedere i numeri hanno corso più loro di noi. Non mi ha mai convinto questa cosa".

Ferguson?

"Le parti psicologiche se le deve tirare fuori da solo, è un professionista. Lui sta mettendo la voglia di arrivare, le ultime due partite è quello che si chiede a tutti i calciatori. Con questo spirito la squadra lotta, vince e sgomita: questo è ciò che chiedo a tutti".