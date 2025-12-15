Roma-Como, Da Cunha: "Pressare forte è la nostra identità. Siamo pronti"

Il giocatore del Como ha parlato ai giornalisti nel prepartita di Roma-Como. Ecco le dichiarazioni rilasciate da Da Cunha, centrocampsita della squadra che questa sera sfiderà Pellegrini e compagni.

DA CUNHA A SKY SPORT

"Anche alla Roma piace pressare forte, è la nostra identità. Siamo pronti per questa partita, abbiamo lavorato bene in settimana"

Venite dalla sconfitta più pesante della stagione.

"Certo che dopo una partita così difficile siamo tornati subito al lavoro, ci siamo allenati bene e siamo pronti".