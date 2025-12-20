Juventus-Roma, Openda: "Roma squadra top, ma conosciamo le nostre qualità"

La Roma fa tappa a Torino per sfidare la Juventus nella 16esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, Lois Openda ha parlato ai microfoni dei cronisti:

OPENDA A SKY SPORT

Oggi è più complicata rispetto alla sfida con il Bologna?

"No, sappiamo che la Roma è una squadra top ma conosciamo le nostre qualità. Giocando in casa possiamo far bene".

Oggi per te grande opportunità, quanto sei preoccupato per il gol che non arriva in campionato?

"Col Bologna ho dato il meglio per far vincere la squadra. Oggi è una grande opportunità per me e per la squadra, non è importante se non arriva il gol ma se va bene la squadra".

OPENDA A DAZN

Cosa ti ha dato Spalletti?

"Mi ha dato fiducia ed effettivamente sono migliorato, questo mi aiuta".