Juventus-Roma, MASSARA: "Gasperini mi pressa ma sono sgusciante. A gennaio vogliamo rinforzarci. Ultimo Juve-Roma per Dybala? Impossibile dirlo"

La Roma fa tappa a Torino per sfidare la Juventus nella 16esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, Ricky Massara ha parlato ai microfoni dei cronisti:

MASSARA A SKY SPORT

Competere con la Juventus è sempre difficile, è una grande occasione oggi per la Roma per mandare i bianconeri a -7?

"Più che altro darebbe consapevolezza ad un percorso iniziato molto bene. Negli scontri diretti finora non siamo riusciti a portare a casa risultati importanti seppur abbiamo fornito prestazioni di alto livello. Cercheremo di farlo questa sera".

Dybala centravanti accelera la questione mercato? C'è l'urgenza di una prima punta reale? Zirkzee e Raspadori?

"No, mi sembra una scelta tattica. Abbiamo Ferguson in panchina, che ha quelle caratteristiche. Il mister ha scelto questa soluzione. Siamo consapevoli che se ci saranno delle opportunità sul mercato cercheremo di coglierle".

Gasperini ti pressa come pressa i giocatori o di più?

"No, di più ma io sono sgusciante e cerco di eludere questa pressione".

Cosa dice il fatto che la Roma sia la squadra che nel 2025 ha fatto più punti?

"Intanto ci rende orgogliosi e avvalora il livello di questo organico, il fatto che siamo riusciti a conservare la struttura della squadra. Questo conferma il valore dei giocatori e siamo veramente contenti, va dato atto a tutti questi ragazzi".

MASSARA A DAZN

È una Roma che sta viaggiando a fari spenti, meglio che non si parli di scudetto?

"Dobbiamo concentrarci sul lavoro, siamo contenti del buon inizio di stagione. Sapevamo che questo percorso avrebbe avuto bisogno di tempo, penso che nessuno immaginasse che l'impatto di Gasperini fosse così immediato. Il suo lavoro è stato eccellente e la squadra ha assorbito subito i suoi concetti. Speriamo di proseguire così".

Questa squadra di cosa ha bisogno sul mercato? Se potesse fare solo un colpo, in quale zona del campo lo spenderebbe?

"Intanto il mercato di gennaio non è facile, è risaputo, ma non vogliamo farne un alibi. Vogliamo cercare di rinforzarci e faremo il possibile per trovare soluzioni che ci migliorino. Se si facesse un sondaggio tra voi e tra i tifosi, credo che il reparto offensivo sarebbe il più gettonato. Effettivamente se ci dovessero essere opportunità interessanti il primo o unico tassello sarebbe lì".

Ferguson? Ci credete ancora?

"Sta crescendo, è arrivato in Italia 4 mesi fa ed è un 2004, ha bisogno di adattarsi come tutti i calciatori. Sta dando segnali importanti, abbiamo fiducia in lui e siamo convinti che possa crescere ancora, è forte".

Per Dybala sarà l'ultimo Juventus-Roma? Non lo vedremo più in Serie A la prossima stagione?

"Mi sembra impossibile dirlo in questo momento, ma questa serata è speciale per lui. Ci aspettiamo una grande serata per lui".