Juventus-Roma, CRISTANTE: "Oggi scontro diretto. In una stagione lunga può capitare la giornata no"

La Roma fa tappa a Torino per sfidare la Juventus nella 16esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, Bryan Cristante ha parlato ai microfoni dei cronisti:

CRISTANTE A SKY SPORT

Ci aiuti a decifrare il momento della Roma: due sconfitte con Cagliari e Napoli e poi grande partita con il Como.

"Con il Napoli era più difficile, ce la siamo giocata alla pari anche se non è stata la nostra miglior partita. Con il Cagliari è andata meno bene del solito. Penso che in una stagione così lunga possa capitare una giornata no, ma l'importante è riprendersi".

Oggi è una grande occasione per la Roma anche per mandare la Juventus a -7?

"Sì, la Juve non è partita benissimo ma sicuramente lotta per le posizioni in cui vogliamo finire anche noi. È uno scontro diretto, vogliamo fare bene e vincere sarebbe una grande vittoria".

CRISTANTE A DAZN

Che testa avete oggi?

"Siamo carichi, sappiamo che è lunga ed è difficile. La Juve è una nostra concorrente, è uno scontro diretto per le posizioni che vogliamo raggiungere. Oggi è una bella chance".