Juventus-Roma, Conceiçao: "Vittoria meritata"

Ko all'Allianz Stadium. A Torino la Roma esce sconfitta 2-1 per mano della Juventus nella 16esima giornata di campionato. Dopo il match Francisco Conceiçao ha parlato ai microfoni dei cronisti:

CONCEICAO A SKY SPORT

Una vittoria importante e meritata.

"Abbiamo meritato la vittoria. Sapevamo l’importanza della partita. Abbiamo fatto il nostro lavoro, dobbiamo stare lì in alto ed è quello che abbiamo fatto".

Corsa Champions o Scudetto?

"Siamo lì, in alto. Dobbiamo vincere le partite. Ora abbiamo vinto queste due gare ma dobbiamo pensare già alla prossima".

CONCEICAO A DAZN

Come stai?

“Penso di non avere nulla di grave. L’importante era vincere e ci siamo riusciti”.

Quanto ti fa bene questo gol?

“Sono un attaccante, devo fare gol e aiutare la squadra. Meritavo di segnare, ma prima non ci ero riuscito. L’importante è che la squadra abbia vinto”.

Cosa ti ha colpito di più di Spalletti?

“Tutto. È molto esigente e i risultati si vedono. Dobbiamo continuare così e vincere”.