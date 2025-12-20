Juventus-Roma, Bremer: "Sto bene anche mentalmente, Spalletti è esigente"

Ko all'Allianz Stadium. A Torino la Roma esce sconfitta 2-1 per mano della Juventus nella 16esima giornata di campionato. Dopo il match Gleison Bremer ha parlato ai microfoni dei cronisti:

BREMER A SKY SPORT

Che sensazioni hai avuto dopo il ritorno in campo?

"Ho avuto un brutto infortunio ma sono tornato bene, ho lavorato bene anche mentalmente. Dovevo essere pronto ed è quello che è successo. Oggi abbiamo vinto e questo è l'importante".

Che squadra hai trovato? Spalletti?

"Allenatore esigente ma è giusto sia così. Dobbiamo sempre volere di più. Ci sta dando tante informazioni e si vede in campo".

BREMER A DAZN

Come stai?

“Bene. Era previsto che facessi 60 minuti, ma fisicamente sto bene”.

Come è stato tornare a giocare dall’inizio?

“È stata dura dopo l’infortunio. Ho lavorato per giocare queste partite. Ero in ansia per questa partita, contro la Roma è difficile. Ma bastava fare ciò che so fare e oggi abbiamo vinto”.

Cosa ti ha colpito di più di Spalletti?

“È un allenatore che ha già vinto lo scudetto e ha sempre fatto bene. Ci chiede di vincere e di puntare sempre in alto”.