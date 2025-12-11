Celtic-Roma, PISILLI: "Poco minutaggio? Prima la squadra, poi il singolo. Abbiamo fiducia in Ferguson"

Roma in campo a Glasgow: i giallorossi affrontano il Celtic nella sesta giornata della fase campionato di Europa League. Prima del fischio d'inizio al Celtic Park, in programma alle 21.00, Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni dei cronisti:

PISILLI A SKY SPORT

Questa sera dall'inizio. È la tua occasione?

"È una partita molto importante per la squadra, prima viene la squadra e poi il singolo. Spero di dare una mano e giocare bene per vincere".

Giochi con El Aynaoui, cosa vi ha chiesto Gasperini?

"Ho la fortuna di avere altri tre giocatori forti a centrocampo, sono ben accompagnato con chiunque gioco. Ci ha detto di giocare tranquilli e in avanti".

Sei classe 2004 come Ferguson, che ti aspetti da lui?

"È un grande giocatore, magari sta facendo fatica in alcune partite ma noi lo vediamo in allenamento e abbiamo tanta fiducia in lui. Spero che faccia una buona partita".

Numeri pazzeschi in Under 21, il tuo gol ha fatto il giro. Farai un gol così stasera?

"Me lo auguro e lo auguro a tutti i romanisti".