Celtic-Roma, PISILLI: "Bel segnale, avevamo preparato così la partita". Poi scherza con Koné: "È stupidino" (VIDEO)

La Roma sbanca Celtic Park e vince 0-3 contro il Celtic grazie all'autorete di Liam Scales e alla doppietta di Evan Ferguson nel primo tempo. Successo importante per i giallorossi, che salgono a 12 punti in classifica e si piazzano al decimo posto. Al termine della partita Niccolò Pisilli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

PISILLI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Siamo molto contenti, c'era bisogno di fare una grande partita e di dare un bel segnale dopo le ultime due partite un po' negative. Siamo molto contenti di questa prestazione".

C'è Koné che scherza: ti fa piacere, sei nel gruppo ed è bello...

"Manu è un ragazzo molto simpatico, un po' stupidino (ride, ndr). Stiamo molto bene nello spogliatoio anche grazie a lui".

Partita molto gasperiniana...

"Siamo stati molto bravi nel pressing nel primo tempo e ogni volta che recuperavamo palla avevamo l'occasione per fare gol. Loro stavano aperti e noi l'avevamo preparata così. Siamo contenti che quello che abbiamo provato in allenamento sia riuscito in campo".





