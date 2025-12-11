Celtic-Roma, FERGUSON: "Gasperini si aspetta molto da me, cerco sempre di dare il massimo"

La Roma sbanca Celtic Park e vince 0-3 contro il Celtic grazie all'autorete di Liam Scales e alla doppietta di Evan Ferguson nel primo tempo. Successo importante per i giallorossi, che salgono a 12 punti in classifica e si piazzano al decimo posto. Al termine della partita l'attaccante irlandese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

FERGUSON A SKY SPORT

Prima parte di stagione non all’altezza, come è andata?

“Mi sono sempre allenato e ho cercato di dare il massimo. Stasera è andata bene”.

Un'atmosfera perfetta…

“Mi piace giocare in questo ambiente, in questo stadio, sono irlandese. Mi sento quasi come a casa”.

Ci sono tante aspettative…

“Finora non è andata bene, è l'inizio di un nuovo periodo. Fa parte del calcio”.

Come è il rapporto con Gasperini?

“Cerca sempre di spingere me e tutti quanti. Si aspetta molto da me, richiede molta intensità".