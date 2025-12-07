Cagliari-Roma, NDICKA: "Non c'è tempo per pensare, dobbiamo rialzare la testa. Coppa d'Africa? Non sappiamo quando partiremo"

Ko a Cagliari. Dopo la sconfitta per mano del Napoli, la Roma perde in casa del Cagliari 1-0 nella 14esima giornata di campionato. Dopo la partita il difensore giallorosso Evan Ndicka ha parlato ai microfoni dei cronisti:

NDICKA IN CONFERENZA STAMPA

Vi aspettavate questa difficoltà che c'è stata nelle ultime due partite? Cosa vi manca?

"Abbiamo perso, non siamo contenti e dobbiamo rialzare la testa".

Siete delusi?

"Abbiamo perso contro una squadra con cui possiamo vincere, non abbiamo raccolto punti e non siamo contenti".

Qual è l'ultima partita in cui sarai a disposizione con la Roma prima della Coppa d'Africa?

"Non lo sappiamo ancora, non c'è ancora la lista. Lo sapremo nei prossimi giorni".

Come ci si rialza dopo due sconfitte consecutive?

"Alziamo la testa velocemente perché c'è la partita con il Celtic giovedì, non c'è tempo per pensare. Non siamo contenti. Dobbiamo andare forti, non c'è altra soluzione".

La sensazione è che il Cagliari fosse più aggressivo nei duelli, è solo per il vento o perché?

"Loro fanno un altro gioco, non siamo stati bravi".