Cagliari-Roma, GASPERINI: "Baldanzi? Abbiamo messo chi sta meglio. Non ci sono partite facili"

Nel pre-partita della sfida tra Cagliari e Roma, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare i temi del match. Queste le sue dichiarazioni.

Sulla scelta di Baldanzi.

"Abbiamo messo i giocatori che stanno meglio in questo momento. Hanno una buona condizione e arrivano da un buon momento. Per la prima volta avevamo la possibilità di inserire quelli che sono rientrati in questa settimana."

Il Cagliari concede poco spazio. Quale può essere la soluzione?

"Ce ne possono essere tante: l'importante è fare bene. Il Cagliari ha capacità di difendere bene e devi essere bravo sul piano tecnico."

Coltivate il pensiero di stare davanti a tutti in classifica?

"Sì, ma passa attraverso queste partite, non ci sono partite facili e questi campi sono ostici. Noi abbiamo voglia di continuare a fare delle buone prestazioni."