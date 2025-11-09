Roma-Udinese, Runjaic: "Non è facile giocare contro la Roma, Zaniolo ha lottato"

Sosta con il sorriso: allo Stadio Olimpico la Roma batte l'Udinese 2-0 nell'undicesima giornata di campionato e raggiunge il primo posto in classifica. Dopo la gara il tecnico bianconero Kosta Runjaic ha parlato ai microfoni dei cronisti:

RUNJAIC A DAZN

Buona Udinese fino al rigore.

“Penso che abbiamo giocato un buon match. È stata diversa da quella dello scorso anno. Sfortunatamente siamo andati sotto per una situazione Var. Nel secondo tempo abbiamo concesso un gol facile. Zaniolo ha avuto un’occasione ma non ha segnato”.

Zaniolo?

“Ha lottato molto, non è facile giocare contro la Roma. Per me è tra le tre migliori squadre per diverse statistiche. Zaniolo si è impegnato molto”.

Sui lanci a saltare i difensori della Roma.

“Ci abbiamo provato fino alla fine, abbiamo avuto tante occasioni quanto la Roma. Nell’intervallo ho detto ai ragazzi di tornare in campo e provare a fare il meglio. Quel gol ha fatto la differenza. Nel primo tempo non ci aspettavamo di avere così tanto la palla”.