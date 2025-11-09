Roma-Udinese, PELLEGRINI: "Un'opportunità lavorare con Gasperini. Celik eccezionale"

Sosta con il sorriso: allo Stadio Olimpico la Roma batte l'Udinese 2-0 nell'undicesima giornata di campionato e raggiunge il primo posto in classifica. Dopo la gara Lorenzo Pellegrini, autore del primo gol giallorosso, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

PELLEGRINI A SKY SPORT

Gasperini vi sta migliorando? Celik è la rappresentazione del lavoro del tecnico?

"Sì, è un'opportunità avere la possibilità di lavorare con un allenatore come il mister. Questo è un gruppo che vuole fare bene, che ha voglia di sacrificarsi. Forse non è mai stato detto, Celik è un ragazzo eccezionale. Il calciatore è un’altra cosa, può giocare bene o giocare male come tutti. Ma è un ragazzo eccezionale che da quando è arrivato si sacrifica senza mai una parola fuori posto. Sono contento il doppio quando succedono giornate così belle a ragazzi come lui".

PELLEGRINI A DAZN

Grande prestazione.

"Era importante vincere perché lavoriamo tanto e voglia rimanere dove siamo, poi si vedrà. Oggi abbiamo fatto un’ottima partita come qualità e intensità, come pressing".

Su Celik.

"È un ragazzo eccezionale, un grande lavoratore, è voluto bene da tutti quanti. Quando capitano queste giornate così belle noi siamo contenti il doppio per lui".

Una dedica per i gol?

“I miei gol sono per la mia famiglia, mia moglie e i miei bambini. Sono loro che ti danno la forza e la serenità di affrontare i momenti difficili. Anche alla nostra Curva, ogni partita qui è una sorpresa. Ogni volta è una cosa che mi fa emozionare".