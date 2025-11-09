Roma-Udinese, CELIK: "Molto contento per il gol, lo aspettavo da tanto"

Sosta con il sorriso: allo Stadio Olimpico la Roma batte l'Udinese 2-0 nell'undicesima giornata di campionato e raggiunge il primo posto in classifica. Dopo la gara Zeki Celik, autore del secondo gol giallorosso, ha parlato ai microfoni dei cronisti:
CELIK A SKY SPORT
Sei stato tra i grandi protagonisti...
"Sì, sono contento per il primo gol in Serie A che è molto importante. In ogni partita cerco di fare gol ed oggi è successo e sono molto contento".
Non è che ti prendono in giro i tuoi compagni?
"Un pochino lo fanno (ride, ndr).
CELIK A DAZN
Primo gol all’Olimpico.
“Sono molto contento, lo aspettavo tanto. Vorrei fare più gol. Nessuna dedica”.
In cosa ti senti migliorato.
“Lavoriamo tanto, con il mister lavoriamo su dettagli e miglioriamo tanto”.