Roma-Udinese, BALDANZI: "Il campionato è lungo ma nessuno ci impedisce di sognare. Sto bene fisicamente"

Sosta con il sorriso: allo Stadio Olimpico la Roma batte l'Udinese 2-0 nell'undicesima giornata di campionato e raggiunge il primo posto in classifica. Dopo la gara Tommaso Baldanzi, subentrato al posto di Dovbyk infortunato, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

BALDANZI A SKY SPORT

Sei entrato bene in un ruolo non tuo.

“Sicuramente tutti ci possiamo adattare anche se questo è un ruolo più vicino al mio. Era importante tornare alla vittoria all’Olimpico, ci prendiamo questi 3 punti e andiamo avanti”.

Avresti creduto di vedere la Roma in testa se te lo avessero detto a settembre?

“All’inizio no, ma per arrivare primi alla sosta significa aver lavorato bene. Non abbiamo ancora fatto nulla e dobbiamo continuare a lavorare”.

Cosa vi dite voi nello spogliatoio? Sembra un campionato in cui tutte le squadre hanno delle difficoltà, voi potreste andare avanti.

“Questo non lo so, sicuramente i campionati sono lunghi e ci saranno tantissime partite davanti e squadre molto forti. Ma nessuno ci impedisce di sognare”.

Quando entri fai sempre buone prestazioni, come ti senti fisicamente?

“Ti ringrazio per le belle parole. A livello fisico sto bene perché non giocando spesso lavoriamo molto. Ho tanta concorrenza essendo in una grande squadra. Ad inizio anno ci siamo detti col mister che sarei rimasto e ho deciso di dare sempre il massimo fin quando sarò chiamato in causa”.

BALDANZI A DAZN

Ti saresti aspettato di essere il centravanti della Roma?

“No, ma siamo disposti a fare quello che ci chiede il mister. Ci sacrifichiamo per la squadra. Siamo felici perché i 3 punti erano importantissimi e non facevamo punti in casa da tanto”.

Cosa ti ha chiesto Gasperini quando sei entrato?

“All’inizio mi ha detto di andare a sinistra, poi di andare avanti e che lo potevo fare se mi staccavo dal centrale. Ho cercato di andare in profondità perché lui è molto più grosso di me (ride, ndr). Ho cercato di muovermi e fare quello che mi ha chiesto. Sono contento perché volevamo vincere e ci siamo riusciti”.

Nello spogliatoio parlate di scudetto?

“Sinceramente no. Siamo un bel gruppo ma non parliamo di queste cose. Sappiamo che siamo lì, ma che dobbiamo fare sempre di più. Io non ho mai giocato da primo in classifica. Dobbiamo dimostrarlo ogni domenica e cercheremo di restare lì”.