Roma-Napoli, SOULÉ: "Sono partite che ci dicono dove siamo e dove vogliamo andare"

Allo Stadio Olimpico arriva il Napoli: nella tredicesima giornata di campionato la Roma ospita gli azzurri nella sfida d'alta classifica. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, Matias Soulé ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SOULÉ A DAZN

Sei l'attaccante più utilizzato da Gasperini, ti aspettavi di essere protagonista?

"Ovviamente ringrazio il mister per la fiducia. Provo a dare il massimo in ogni partita sia se gioco dall'inizio sia se parto dalla panchina. È fondamentale aiutare la squadra con gol e assist ma soprattutto nella lotta. Noi attaccanti siamo i primi difensori per quello che ci chiede il mister, la pressione è fondamentale. Dobbiamo misurarci con queste grandissime squadre, sperimo di poter fare molto bene e di fare una grande partita" .

Avete giocato bene con Inter e Milan ma non avete vinto, quanto ha insistito Gasperini sugli scontri diretti?

"Non abbiamo vinto ma non abbiamo fatto brutte partite. Lui ci ha detto che è il momento di giocare queste sfide, se vogliamo stare ancora in alto queste partite sono le più importanti. Siamo all'inizio, siamo tranquilli e sono le partite che ci dicono dove siamo e dove vogliamo andare".