Roma-Napoli, Rrahmani: "Gli attaccanti giallorossi possono metterci in difficoltà. Dobbiamo chiudere la partita"

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena il big match tra Roma e Napoli, valido per la tredicesima giornata di Serie A. Al termine del primo tempo, conclusosi con il risultato di 0-1 in favore dei partenopei grazie alla rete di Neres, il difensore del Napoli Amir Rrahmani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le sue parole.

RRAHMANI A DAZN

Esce Ferguson ed entra Baldanzi: cosa cambia per voi?

"I calciatori offensivi della Roma sono piccoli e si muovono tanto, ci possono creare tante difficoltà. Dobbiamo pensare a noi stessi e a chiudere la partita".