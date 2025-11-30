Roma-Napoli, Neres: "Siamo i campioni e vogliamo vincere ancora. Se sono tornato? Non sono mai andato via"

Al termine della sfida tra Roma e Napoli, ha parlato l'autore del gol che ha deciso la sfida David Neres. Queste le sue parole:

NERES A DAZN

Sei tornato…

“Non me ne sono mai andato, sono sempre rimasto qua”.

Volete vincere anche il prossimo scudetto?

“Certo. Siamo i campioni e vogliamo essere anche i prossimi. Bisogna confermarci nelle prestazioni di ogni domenica”

La tua esultanza?

“Ho molte esultanze. Non segno tanto, ma cerco di cambiare sempre esultanza perché fare la stessa diventa noioso”.

Con la tua esultanza imiti un’aquila o un gabbiano?

“Non so quale uccello, devo pensarci”.