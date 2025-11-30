Roma-Napoli, Milinkovic Savic: "Complimenti ai ragazzi, oggi ho fatto solo una parata"

Al termine della sfida tra Roma e Napoli, ha parlato il portiere azzurro Milinkovic-Savic. Queste le sue parole:

MILINKOVIC-SAVIC A DAZN

Ti coccoli Neres…

“Così ci passiamo l’energia…”.

Con questo gol Neres ha riportato il Napoli in testa alla classifica…

“Ha fatto il suo oggi e anche la scorsa settimana (ride, ndr). L’importante è tornare in testa alla classifica”.

Tu sei diventato protagonista con la parata su Baldanzi…

“Facciamo i complimenti ai ragazzi che c’erano davanti a me, oggi ho fatto solo una parata…”.