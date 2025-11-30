Roma-Napoli, Milinkovic Savic: "Complimenti ai ragazzi, oggi ho fatto solo una parata"

Al termine della sfida tra Roma e Napoli, ha parlato il portiere azzurro Milinkovic-Savic. Queste le sue parole:
MILINKOVIC-SAVIC A DAZN
Ti coccoli Neres…
“Così ci passiamo l’energia…”.
Con questo gol Neres ha riportato il Napoli in testa alla classifica…
“Ha fatto il suo oggi e anche la scorsa settimana (ride, ndr). L’importante è tornare in testa alla classifica”.
Tu sei diventato protagonista con la parata su Baldanzi…
“Facciamo i complimenti ai ragazzi che c’erano davanti a me, oggi ho fatto solo una parata…”.