Roma-Napoli, Manna: "Non siamo stupiti dalla Roma, dispiace che Gasperini non sia in panchina"

Allo Stadio Olimpico arriva il Napoli: nella tredicesima giornata di campionato la Roma ospita gli azzurri nella sfida d'alta classifica. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il ds azzurro Giovanni Manna ha parlato ai microfoni dei cronisti:

MANNA A DAZN

Avevate considerato la Roma come squadra che potesse giocarsi i primi posti? O sta stupendo anche voi?

"Assolutamente sì, l'anno scorso con mister Ranieri ha fatto un girone di ritorno incredibile. La squadra è stata migliorata, l'allenatore è di grande spessore e dispiace che non sia in panchina perché è una partita di livello. Speriamo di vedere una bella partita".

Tanti infortuni, è possibile identificare un profilo adatto per gennaio?

"Oggettivamente in mezzo al campo siamo corti ed è un fatto oggettivo. Non mi va di parlare di mercato perché sarebbe sminuire il lavoro del mister e dei ragazzi. Il lavoro fatto finora è ottimo, siamo in una posizione di classifica importante ma c'è attenzione e se c'è un'opportunità la coglieremo, faremo delle valutazioni".

Insigne?

"Non c'è nessuno zampino, ne abbiamo parlato nel mese di giugno e luglio in fase di costruzione della squadra. In questo momento in quella posizione siamo coperti, non c'è questa cosa. Lorenzo è stato un grandissimo giocatore del Napoli ed è un grandissimo tifoso, gli facciamo l'in bocca al lupo ma non siamo orientati su quella posizione".