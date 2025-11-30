Roma-Napoli, KONÉ: "C'è il contatto di Rrahmani, era opportuno andarlo a rivedere"

Ko allo Stadio Olimpico. Nella tredicesima giornata di campionato la Roma incassa una sconfitta per mano del Napoli: termina 1-0 per gli azzurri. Dopo la gara Manu Koné ha parlato ai microfoni dei cronisti:

KONÉ A DAZN

Il Napoli vi ha tolto le idee…

“Vero. Sapevamo di dover cercare i nostri giocatori più talentosi come Soulé e Pellegrini, ma non ci siamo riusciti. Il Napoli ci ha limitato molto. Abbiamo dato tutto e ci riproveremo”.

Il contatto con Rrahmani?

“Partita di alta classifica decisa da questo episodio. Per me c’è contatto, mi ha toccato. L’arbitro ha detto che non era fallo, ma era opportuno andarla a rivedere”.