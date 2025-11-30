Roma-Napoli, Buongiorno: "Abbiamo giocato uomo contro uomo e vinto tanti duelli, questo ha portato alla vittoria"

Nel post partita di Roma-Napoli, ha parlato il difensore azzurro Alessandro Buongiorno. Queste le sue parole:

BUONGIORNO IN CONFERENZA STAMPA

Questo assetto vi dà più solidità.

"Sì, ci facciamo trovare sempre pronti: stiamo lavorando su questo modulo. I risultati e i pochi gol derivano dallo spirito, la fase difensiva la si fa in 11. Il merito è di tutti, dell'approccio alle partite… questo fa sì che si prendano pochi gol".

Il modulo fa la differenza...

"Il modulo ci fa spingere e aiutare nella manovra, ma lo spirito messo dagli attaccanti, dai movimenti e dall'intensità è ciò che fa la differenza".

I nuovi acquisti ora fanno la differenza.

"Sono bravi ragazzi, tutti hanno sempre lavorato e lo fanno al massimo. Questo è ciò che conta, noi siamo felici e gli diamo una mano, ma il merito è loro".

Quanto pesa questa gara? In cosa siete stati migliori della Roma?

"Ci siamo preparati bene, ma la cosa più importante è stata l'intensità nei 90 minuti. La partita era importante, ma vale sempre tre punti: continuiamo così in vista delle prossime partite".

Vi aspettavate questa gara della Roma?

"Sì, lo sapevamo. Abbiamo deciso di andare uomo contro uomo, abbiamo vinto tanti duelli e questo ha portato alla vittoria".