Roma-Napoli, Beukema: "Vogliamo dimostrare che ci siamo dopo due belle vittorie"

Allo Stadio Olimpico arriva il Napoli: nella tredicesima giornata di campionato la Roma ospita gli azzurri nella sfida d'alta classifica. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, Sam Beukema ha parlato ai microfoni dei cronisti:

BEUKEMA A DAZN

Dopo il passaggio a tre le tue prestazioni sono più attente o sbaglio? Ti trovi bene?

"Mi trovo bene in entrambi i moduli di gioco. In una difesa a 3 puoi essere più aggressivo e questo è un vantaggio per questo modulo".

Negli scontri diretti il Napoli sta alternando i risultati, meno bene fuori casa. Oggi è una gara per dare un segnale?

"È vero, stiamo alternando prestazioni più brillanti a prestazioni meno brillanti, soprattutto fuori casa. Oggi vogliamo mostrare che ci siamo dopo due vittorie importanti con Atalanta e Qarabag. Dobbiamo continuare così e se lo facciamo sarà una bella sfida oggi".

Qui hai vinto una Coppa Italia...

"L'ultima volta qui è stato bellissimo, spero di poter giocare una bella partita".