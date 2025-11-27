Roma-Midtjylland, Tullberg: "Speravamo nel turnover della Roma, ma ci hanno temuto. Giocano bene, abbiamo fatto una partita coraggiosa. Dybala? Non ho commenti"

Il tecnico del Midtjylland, Thomas Tullberg, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida di Europa League persa per 2-1 contro la Roma allo Stadio Olimpico.

C'è stata tensione con Dybala?

"Non ho commenti a riguardo".

La squadra più forte ha affrontato la favorita della competizione?

“Vista la formazione con cui si è presentata la Roma stasera e in vista del Napoli domenica, mi fa dire che hanno rispetto per noi come squadra. Giocano molto bene e possono essere i favoriti dell’Europa League”.

Negli ultimi minuti quale era il vostro obiettivo?

"Abbiamo fatto una partita coraggiosa, soprattutto nel secondo tempo dove abbiamo fatto più pressing. Peccato il 2-0, ci credevamo. Alla fine abbiamo spinto di più ed è arrivato il gol".

Quando ha studiato la Roma cosa l’ha colpita particolarmente?

"Non c'è dubbio che la Roma settimana dopo settimana gioca sempre meglio: speravamo facessero turnover, ma ci fa capire che ci hanno temuto come avversari. È stata una partita molto intensa. La differenza è che la Roma quando ha la palla riesce a passarla avanti, noi abbiamo più difficoltà".

Il gol subito dopo pochi minuti vi ha condizionato?

"Il primo gol non ce l'aspettavamo, ma dal 25' poi abbiamo giocato meglio. Nel secondo tempo abbiamo giocato ad alto livello".