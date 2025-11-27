Roma-Midtjylland, MASSARA: "Dybala? Le strategie sono chiare. Si fanno nomi sul mercato e molti non sono fattibili"

Dopo la vittoria con la Cremonese, la Roma torna in campo all'Olimpico: alle 18.45 arriva il Midtjylland per la sfida valida per la quinta giornata della fase campionato di Europa League. Prima del fischio d'inizio il ds giallorosso Ricky Massara ha parlato ai microfoni dei cronisti:

MASSARA A SKY SPORT

Stavamo parlando con Kjaer, gli hanno chiesto quanto costa Franculino. È un giocatore interessante?

"Sì, ma non solo lui. Il Midtjylland ha talmente tanti talenti che non ci si può soffermare solo su uno. Nel calcio scandinavo lavorano bene, hanno infrastrutture e investono, fanno ottima selezione e i frutti si vedono. Sono molto bravi, il Midtjylland in questo senso lavora benissimo da molti anni e Kjaer ne è un prodotto".

Dybala titolare? Il suo mese può essere condizionante nelle scelte future della società essendo in scadenza di contratto?

"Non c'è bisogno di un mese per vedere Dybala e pensare alle strategie. Sono chiare. L'ottima notizia è averlo recuperato e ci dà una grande mano. È sempre un'assenza pesante. Poi abbiamo anche Bailey, per il reparto offensivo sono buone notizie".

Franculino ha il tipo di caratteristiche che servono o un profilo come Zirkzee sarebbe più utile?

"Sicuramente è un talento, si fanno moltissimi nomi in questo momento e molti di questi non sono neanche fattibili nel mercato di gennaio, mi sembra prematuro. Ma il Midtjylland non ha solo Franculino, ce ne sono molti come in altre squadre. Il mercato di gennaio è fatto anche della possibilità di pensare a certi giocatori e non è fatto solo della volontà".