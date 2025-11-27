Roma-Midtjylland, GHILARDI: "Davanti ho giocatori fortissimi, sfrutterò al massimo il mio momento"

Dopo la vittoria con la Cremonese, la Roma torna in campo all'Olimpico: alle 18.45 arriva il Midtjylland per la sfida valida per la quinta giornata della fase campionato di Europa League. Prima del fischio d'inizio il difensore giallorosso Daniele Ghilardi, oggi titolare, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

GHILARDI A SKY SPORT

Perché hai aspettato così tanto per giocare titolare?

"Questo non lo so, dovreste chiederlo al mister (ride, ndr). Quando ho firmato qui sapevo che avrei dovuto aspettare il mio momento, davanti ho giocatori fortissimi. Cercherò di sfruttare il momento al massimo".

Ma ti aspettavi di giocare di più?

"No, sinceramente quando ho parlato con il direttore e la società siamo stati chiari fin da subito. Partivo dietro nelle gerarchie, l'ho accettato, mi sono allenato e stasera cercherò di dare il massimo in campo".

Che avversario affrontate stasera?

"È una squadra forte, in Europa e in Italia sono tutte squadre forti. Non dobbiamo prenderla sottogamba perché non è un nome blasonato, sanno giocare veloce".

Cosa ti piace di più di questa Roma prima in campionato?

"L'intensità che abbiamo è sotto gli occhi di tutti, la voglia di non subire gol e dare sempre il massimo in campo, che è quello che ci chiede il mister".