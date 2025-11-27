Roma-Midtjylland, GHILARDI: "Contento ed emozionato per l’esordio da titolare. Il nostro obiettivo è vincere l'Europa League" (FOTO e VIDEO)

La Roma inverte il trend casalingo e, dopo le due sconfitte rimediate allo Stadio Olimpico in Europa League, vince 2-1 contro il Midtjylland capolista grazie alle reti di Neil El Aynaoui e Stephan El Shaarawy: i giallorossi continuano a scalare la classifica e salgono a 9 punti in 5 giornate. Al termine della sfida Daniele Ghilardi, all'esordio da titolare, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

GHILARDI IN ZONA MISTA

Questa squadra gioca meglio con un centravanti o senza dare punti di riferimento?

"Non te lo saprei dire, sono scelte del mister. Noi giochiamo come lui ci mette in campo e cerchiamo sempre di dare il massimo".

Le tue sensazioni dopo l'esordio dal 1'?

"Sono molto contento, ero anche abbastanza emozionato. Sono contento sia andata così, più che per la prestazione personale è per la prestazione della squadra. Vincere è molto importante".

Credete di poter vincere l'Europa League? Ne parlate?

"Non ne parliamo, ma l'obiettivo è quello. Siamo la Roma e giochiamo per vincere, non possiamo pensare di giocare per arrivare in una posizione. Noi diamo sempre il massimo per vincere".



