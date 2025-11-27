Roma-Midtjylland, GASPERINI: "Troppi errori tecnici, contro il Napoli dovremo giocare meglio. Dybala recuperato, distorsione per Koné" (FOTO)

La Roma inverte il trend casalingo e, dopo le due sconfitte rimediate allo Stadio Olimpico in Europa League, vince 2-1 contro il Midtjylland capolista grazie alle reti di Neil El Aynaoui e Stephan El Shaarawy: i giallorossi continuano a scalare la classifica e salgono a 9 punti in 5 giornate. Al termine della sfida Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

GASPERINI A SKY SPORT

Abbiamo visto una bella partita...

“Una vittoria che ci migliora di molto la classifica ed è stata ottenuta contro un’ottima squadra. Noi non abbiamo fatto una gran partita, mi aspettavo di meglio sotto il punto di vista tecnico ma giochiamo tanto e ci può stare”.

Cosa non l’ha convinta?

“Potevamo fare meglio sul piano tecnico. Abbiamo fatto tanti errori, mi aspettavo di più in fase di costruzione, però la squadra ha tenuto molto bene. Domenica dovremo giocare meglio”.

Attualmente le piace di più il falso nove?

“Sì, ma anche un po' per necessità. Ferguson sta combattendo contro questa distorsione alla caviglia e ho preferito farlo entrare dopo. Stasera abbiamo fatto cose molto buone".

Koné?

“Ha preso una brutta entrata sulla caviglia che gli ha creato una distorsione. Vedremo nei prossimi giorni”.

El Aynaoui e Ghilardi?

“Ghilardi ha fatto una buona prestazione, era molto motivato e ci teneva tanto. Ha sofferto parecchio fino ad adesso ma è un ragazzo che cresce e può migliorare ancora. El Aynaoui è già un titolare, alterno lui a Cristante e a Koné ed è un giocatore affidabile”.

C’è stato un calo fisico?

“Quando non giochi particolarmente bene devi sempre recuperare palla e sprechi di più. Siamo partiti bene, abbiamo corso tanto e fino alla fine ma dovevamo far giocare un po' meglio. Anche gli attaccanti si potevano muovere meglio. Inoltre giocavamo contro una squadra di valore”.

Il minutaggio di Dybala?

“Dybala ha recuperato, sta bene atleticamente e non mi dà nessun problema. L’ho sostituito nel finale ma poteva andare avanti anche fino al novantesimo. Ha avuto un po' di difficoltà nel primo tempo, vediamo se può ancora fare quel ruolo lì”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Cosa non le è piaciuto? Ha un aggiornamento su Koné?

"Per Koné dobbiamo aspettare domani, questa brutta contusione gli ha creato una distorsione alla caviglia. Non sembra particolarmente irrecuperabile, ma dobbiamo vedere domani. La partita è stata a sprazzi, abbiamo perso un'occasione per fare un'ottima gara e per dimostrare la crescita. Sul piano tecnico abbiamo concesso molto gioco all'avversario, che ha comunque qualità, ma c'erano tutte le condizioni per fare sicuramente una partita migliore e di spessore per la posizione di classifica. In vista di domenica avremo bisogno di recuperare al meglio e fare un altro tipo di partita".

El Shaarawy potrebbe giocare da falso nove?

"Lo fece nella Primavera del Genoa. Può giocare lì, ma non ci ho ancora pensato. Chi lo sa, vedremo...".

Ghilardi e Wesley?

"Troppi errori per Wesley, peccato perché è un gran motore ed è sempre molto presente e reattivo. Ma se le prestazioni vengono condite dai tanti errori non lo mettono in risalto. Sulle fasce abbiamo avuto delle difficoltà, anche sulla fascia di Celik. L'aspetto tecnico è mancato, qualche errore di troppo non ci ha permesso di sviluppare al meglio le azioni. Dispiace perché nelle ultime partite e negli ultimi allenamenti c'era una crescita, ora è un po' frenata ma è così quando giochi tante partite. Per domenica dobbiamo recuperare al meglio. Ghilardi bene, ha fatto una grande gara ed era motivato e concentrato. Ottima gara sul piano difensivo, anche se ha perso un po' di palloni come tutti. Potevamo fare meglio sotto tanti aspetti".

Si pensava troppo al Napoli?

"La partita col Napoli è molto attesa ed è giusto così. E' una partita di cartello e noi siamo in testa alla classifica. Ma penso sempre che il modo migliore per preparare le partite è giocare bene, così acquisisci fiducia e consapevolezza. Abbiamo sbloccato il match presto e fatto buone giocate, ma piano piano ci siamo rilassati. Anche a Cremona abbiamo preso gol nel finale, le partite vanno giocate fino alla fine senza non vedere l'ora di andare sotto la doccia".

Cosa la preoccupa in vista del Napoli?

"Le squadre si conoscono sotto l'aspetto tattico. La forza del Napoli è la squadra, ha una rosa molto importante ed è campione d'Italia. Incontriamo una delle migliori squadre del campionato, sappiamo che avremo bisogno di fare una partita al meglio delle nostre possibilità sotto tutti gli aspetti. A differenza delle sfide con Inter e Milan, dobbiamo vedere se siamo cresciuti anche in termini di risultati. Abbiamo giocato due ottime gare, che ci hanno permesso di acquisire fiducia nonostante la sconfitta. E' importante uscire da queste gare con maggiore efficacia e qualità. Ci misuriamo con una squadra molto forte e vediamo a che punto siamo".