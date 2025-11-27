Roma-Midtjylland, EL SHAARAWY: "Per Gasperini non esistono titolari e riserve. Rinnovo? Non ne abbiamo parlato" (VIDEO)

La Roma inverte il trend casalingo e, dopo le due sconfitte rimediate allo Stadio Olimpico in Europa League, vince 2-1 contro il Midtjylland capolista grazie alle reti di Neil El Aynaoui e Stephan El Shaarawy: i giallorossi continuano a scalare la classifica e salgono a 9 punti in 5 giornate. Al termine della sfida il 'Faraone' ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

EL SHAARAWY A SKY SPORT

È la tua 90esima presenza con la Roma in Europa...

“Ho cercato di fare il mio, sono contento di aver trovato il mio primo gol stagionale. L’altra volta l’assist, è stata una settimana positiva”.

Ottimo approccio...

“Sì, è quello che Gasperini vuole da tutti i giocatori. Chi gioca dall’inizio e chi entra deve essere decisivo e dare il suo contributo”.

Penso sempre a Gasperini che ti ha fatto giocare a 16 anni...

“Fa un bell’effetto, non è cambiato molto. È sempre un allenatore che ti tira fuori il meglio che hai. Sono contento di averlo come allenatore”.

Il ruolo di subentrante ti sta stretto o ti piace?

“No, anche perché il mister lo dice sempre: non ha né titolari né riserve. Se uno gioca è perché se lo merita. Nel momento in cui entri devi fare il tuo con gol, assist e giocate. A gara in corso devi sempre fare bene”.

Siete più offensivi: lo percepite anche voi?

“Lo ricerchiamo tantissimo anche nell’allenamento. I fraseggi sono una cosa che il mister vuole e avendo tanta qualità davanti dobbiamo sempre cercare di trovarci nello spazio e tra di noi. Stiamo migliorando molto”.

Un assist, un gol e presto sposo: manca solo una bella firma sul rinnovo...

“Di quello dobbiamo ancora parlare, però aspettiamo e vediamo come va”.

EL SHAARAWY AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

“Una bella serata perché prima di tutto è stata una vittoria importante, una vittoria che sicuramente ci migliora la classifica quindi ne avevamo bisogno. Personalmente sono molto contento per il primo gol, lo cercavo e lo aspettavo da un po', quindi una serata veramente positiva”.

Una Roma che sta carburando molto bene, una classifica che anche in Europa League che si è accorciata tanto...

“Si, avevamo bisogno di questa vittoria, perché se non avessimo vinto le cose si sarebbero messe male. Per cui adesso siamo molto più tranquilli, peró abbiamo ancora delle partite davanti ma questa vittoria ci da molta fiducia per affrontare il Napoli domenica”.





