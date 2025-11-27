Roma-Midtjylland, EL AYNAOUI: "Un sogno segnare davanti ai tifosi, è stato bellissimo"

La Roma inverte il trend casalingo e, dopo le due sconfitte rimediate allo Stadio Olimpico in Europa League, vince 2-1 contro il Midtjylland capolista grazie alle reti di Neil El Aynaoui e Stephan El Shaarawy: i giallorossi continuano a scalare la classifica e salgono a 9 punti in 5 giornate. Al termine della sfida il centrocampista marocchino, autore della rete che ha sbloccato il match, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

EL AYNAOUI A SKY SPORT

È stata una partita difficile...

“Sì, è vero. Abbiamo avuto qualche difficoltà e un momento negativo, ma per fortuna abbiamo fatto gol presto. Abbiamo avuto un piccolo calo, ma è andata bene uguale”.

Hai avuto una grande crescita ed in più oggi è arrivato il primo gol con la Roma...

“Aspettavo questo gol come un sogno. In più ho segnato all'Olimpico ed è stato bellissimo, meglio di quanto mi aspettassi. Ma sono ancora più importanti i 3 punti”.

Come arriva la Roma alla sfida contro il Napoli?

“Ci prepareremo al meglio. Ora avremo qualche giorno per concentrarci sul Napoli e daremo come al solito il massimo”.