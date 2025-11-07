Rangers-Roma, Rohl: "Giallorossi esperti e cinici. Nella ripresa avevo la sensazione di poter segnare" (VIDEO)

La Roma sbanca l'Ibrox Stadium e batte 0-2 i Rangers nel match valido per la quarta giornata della fase campionato di Europa League: decisive le reti messe a segno nel primo tempo da Matias Soulé e Lorenzo Pellegrini. Al termine della partita Danny Rohl, allenatore dei Gers, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

ROHL AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Un commento sulla partita di stasera?

“Penso che tutto sommato abbiamo giocato bene contro una squadra molto esperta. Sono stati molto cinici. Il primo tempo non è stato troppo intenso, ma loro hanno segnato. A noi sono mancati alcuni dettagli. Ovviamente il nostro è un percorso, da adesso l'obiettivo è concentrarci sulla partita di domenica. Poi ci sarà la pausa in cui potremo rimettere insieme tutto quanto e ripartire”.

La Roma ha mostrato le sue qualità in quei due gol...

“Abbiamo difeso bene su tutti i piazzati, ma ad una squadra del genere è bastata una sbavatura per sfruttarli a proprio favore. Nell’intervallo abbiamo cambiato formazione per cercare di mettere un po' di pressione e ho avuto la sensazione di poter segnare. Tutto sommato la Roma è una squadra che si difende bene ed è stato un avversario ostico”.







ROHL IN CONFERENZA STAMPA

Una serata molto deludente, quali sono i tuoi commenti sulla partita?

“Prima di tutto abbiamo affrontato una squadra forte come la Roma, soprattutto nel primo tempo è stata molto cinica. Nella prima frazione di gioco non abbiamo giocato bene e il risultato non ci soddisfa. In questo momento però dobbiamo crescere e se vogliamo vincere in futuro ci sono cose che dobbiamo migliorare. Nel secondo tempo, invece, ho cercato di cambiare modulo e aggiungere centimetri e fino al 75esimo ho creduto potesse esserci un momento ottimo per segnare. Ma alla fine sono stati molto bravi in difesa”.

Siete dispiaciuti per come avete subito gol?

“Sì, certo. Il primo è arrivato su calcio piazzato, mentre sul restante dei calci da fermo abbiamo difeso bene. In quel momento non ci siamo riusciti e siamo andati sotto. Sul secondo non siamo stati molto compatti e sono riusciti a rompere in modo facile la nostra ultima linea. Penso che poi ci sia stata un’altra situazione in cui Jack (Butland n.d.r) ha dovuto parare e questo è stato il primo tempo”.

Sembrava ci fosse una mancanza di fiducia non solo sul campo ma anche in tribuna: è corretto?

“Non direi che non ci abbiamo creduto, abbiamo subito gol troppo presto su un calcio piazzato. Poi ho avuto la sensazione che i nostri tifosi abbiano capito che abbiamo giocato contro una squadra forte. Dal mio punto di vista credo che i giocatori abbiano provato nel secondo tempo a cercare di far girare le cose nella direzione giusta”.

C’è stata una grossa differenza fisica tra voi e la Roma, è un problema risolvibile?

“Sicuramente. Ho visto subito la fisicità della Roma, sono forti e stanno facendo bene. Questo è quello a cui aspiro. Dobbiamo però imparare a reggere 90 minuti a questi ritmi”.





