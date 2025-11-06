Rangers-Roma, PELLEGRINI: "Contento che Gasperini sia il nostro allenatore, siamo in continuo miglioramento. Estate difficile, ma ora mi sento libero" (FOTO e VIDEO)

La Roma sbanca l'Ibrox Stadium e batte 0-2 i Rangers nel match valido per la quarta giornata della fase campionato di Europa League: decisive le reti messe a segno nel primo tempo da Matias Soulé e Lorenzo Pellegrini. Al termine della partita il centrocampista giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

PELLEGRINI A SKY SPORT

Quando serve, questo gruppo difficilmente sbaglia…

“Era importante vincere per recuperare gli errori precedenti. Non era semplice, anche dal campo non lo è stato. Era importante vincere e dare continuità, stiamo migliorando. Si può fare meglio, ma siamo sulla strada giusta”.

Che momento è questo per la Roma?

“Credo sia presto per fotografare l’Europa o il campionato. Quello che va apprezzato è il continuo miglioramento del gruppo. Ad inizio stagione abbiamo fatto risultati, ma non con questa determinazione che si vede ad occhio nudo. L'obiettivo è migliorarci, fra un po' di tempo sarà più chiaro tutto quanto”.

Che impatto ha avuto su di te Gasperini e sulla squadra? Come stai?

“L’inizio è stato un po’ difficile, venivo da un infortunio. Alla fine le partite sono la cosa più importante, era ciò che mi mancava. Dal derby in poi ho avuto quella continuità che desideravo, ma che ad un certo punto mi ha fatto calare. Mi sentivo come se non riuscissi a recuperare. Ora mi sento molto bene, lucido e libero. Sono contento di questo. Questa estate è stata particolare e difficile mentalmente. Il mister è esigente, ma sa quali sono le corde giuste da toccare. Sono molto contento da giocatore e da tifoso che lui sia l’allenatore della Roma”.

Quando la Roma sboccerà definitivamente in attacco?

“Stiamo cercando di comunicare molto, è importante. Oggi Artem ha fatto un paio di smarcamenti dove sono riuscito a dargli il pallone, qualche tempo fa non lo avrebbe fatto. Questi sono i miglioramenti, se lui fa un certo smarcamento io posso dargli il pallone e lui può calciare. Stiamo cercando di capirci, in campo ci son pochi secondi per decidere. Ci stiamo lavorando, stiamo facendo meglio. Bisogna continuare così perché si può fare meglio, oggi si potevano fare più gol”.

Non ti abbiamo chiesto del futuro..

“Grazie a tutti (ride, ndr)".

PELLEGRINI IN ZONA MISTA

Le sensazioni?

"Fondamentale vincere oggi per le due sconfitte precedenti, era quello che volevamo. Abbiamo fatto un'ottima partita, i Rangers ci avrebbero potuto mettere in difficoltà. Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, una partita tosta e concentrata. Dobbiamo esserne contenti fino a mezzanotte, perché da domani pensiamo all'Udinese".

La risposta è arrivata anche dall'attacco: tanti infortunati, ma siete riusciti a incidere...

"Stiamo cercando di lavorare e di migliorare a livello di reparto, è quello che può fare la differenza. Dovbyk ha fatto un'ottima partita, ha iniziato a fare quei movimenti di cui abbiamo bisogno e siamo riusciti a servirlo in area. Non ha fatto gol, ma qualche tempo fa quel movimento non l'avrebbe fatto e non avrebbe avuto quell'occasione. Stiamo cercando di migliorarci anche in questi dettagli e nella comunicazione per trovarci sempre di più. Si può migliorare ancora, ma già si sono visti in queste partite".

Domenica c'è l'Udinese di Zaniolo: che avversario vi aspettate?

"Contro l'Udinese è sempre una partita molto fisica e di intensità. Ma noi dobbiamo concentrarci su di noi e sulle cose che dobbiamo migliorare. Se facciamo quello che dobbiamo fare, sono sicuro che faremo una grande partita".







PELLEGRIN AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"La cosa più importante era vincere perché non ci potevamo permettere di non fare risultato oggi dopo le due sconfitte precedenti, quindi dobbiamo essere contenti secondo me. Abbiamo fatto una buona partita contro una buona squadra, che ci avrebbe potuto mettere in difficoltà".

La Roma da continuità, adesso c'è una partita in casa molto complicata e bisogna far punti

"Si, abbiamo questi pochi giorni per recuperare e sarà molto importante per arrivare a domenica e fare un'altra grande prestazione perché è quello di cui c'è bisogno".

Sei stato molto brillante, ti senti bene?

"Si, mi sento bene sia fisicamente che mentalmente. Stiamo lavorando e siamo a disposizione di quello che ci chiede di fare il mister e sono contento anche per il gol. Ci voleva ed è tutto positivo".