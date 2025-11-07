Rangers-Roma, Moore: "Subito due gol evitabili, ma i giallorossi hanno grande qualità in attacco" (VIDEO)

La Roma sbanca l'Ibrox Stadium e batte 0-2 i Rangers nel match valido per la quarta giornata della fase campionato di Europa League: decisive le reti messe a segno nel primo tempo da Matias Soulé e Lorenzo Pellegrini. Al termine della partita Mikey Moore, trequartista dei Gers, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

MOORE AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Il tuo pensiero sulla partita?

"Abbiamo provato a dare il massimo, ma nei primi 30 minuti la Roma ha mostrato grande qualità e ha segnato due reti che potevamo evitare. Nel secondo tempo abbiamo lottato, ma non è stato abbastanza. Pensiamo alle prossime partite e dare il massimo per vincerle".

I gol subiti?

"La Roma ha grande qualità nel reparto offensivo, ma dovevamo evitare di subire questi gol. Per loro è stato troppo semplice in alcune occasioni, ma ci abbiamo provato. Stiamo facendo dei piccoli progressi insieme".

Nel secondo tempo avete creato diverse occasioni...

"Abbiamo avuto delle occasioni nel secondo tempo, ma dobbiamo iniziare a segnare e a fare assist. Nella ripresa abbiamo fatto molto meglio in fase di possesso e creato chance, ma non è bastato".

Quanto si impara da queste partite?

"Tanto, abbiamo giocato contro calciatori di livello top. Dobbiamo avere una mentalità differente e provare a vincere le partite, non dobbiamo accontentarci delle sconfitte contro le big. Abbiamo le qualità per vincere le prossime quattro partite di Europa League".

Ci sono stati dei miglioramenti con l'arrivo di Rohl...

"Sì. Abbiamo imparato molto da questa partita e ora dobbiamo concentrarci sul campionato. Dobbiamo vincere più partite possibili".

Manca una partita prima della sosta...

"Dobbiamo continuare a crescere e a vincere più partite possibili, a partire dal match di domenica. Nel gruppo si respira un'aria positiva, pensiamo a vincere domenica".





