Rangers-Roma, GASPERINI: "Dovbyk è in crescita, Pellegrini giocatore di livello. Sto cercando di dare la mia impronta, ora in attacco creiamo di più" (FOTO e VIDEO)

La Roma sbanca l'Ibrox Stadium e batte 0-2 i Rangers nel match valido per la quarta giornata della fase campionato di Europa League: decisive le reti messe a segno nel primo tempo da Matias Soulé e Lorenzo Pellegrini. Al termine della partita Gian Piero Gasperini, allenatore dei giallorossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

GASPERINI A SKY SPORT

Bisognava tornare alla vittoria e al gol...

“Vincere su questi campi non è mai semplice, sono sempre ambienti carichi e sul piano atletico sono impegnativi. Abbiamo ripetuto una buona partita, sul piano tecnico abbiamo fatto bene. C’è stato qualche problema ad inizio primo tempo ma in queste partite ci sta”.

Pellegrini ha detto che in attacco state lavorando tanto sulla comunicazione: cosa voleva dire?

“E' fondamentale fare reparto in attacco e non un gioco individuale. Il secondo gol è stato un bell'esempio, se trovi fiducia poi ne fai altri”.

Dove deve migliorare questa squadra?

“Penso che siamo cresciuti sul piano delle prestazioni, ma non significa sempre ottenere risultati positivi. Ad inizio stagione abbiamo fatto prestazioni meno convincenti. La prestazione ti dà fiducia, anche nelle sconfitte con Inter e Milan siamo usciti bene. A volte servono più certe sconfitte che alcune vittorie. Ci esprimiamo meglio e questo ci aiuta a creare più situazioni da gol”.

Come sta vedendo Dovbyk?

“Ha una condizione atletica superiore ed entra nei gol. Anche stasera in occasione del secondo gol con un palla giocata bene. E' andato molto alla conclusione e quando un attaccante arriva in zona gol primo o poi segnerà. Rispetto a inizio stagione ha una condizione migliore”.

I mancini non tirano mai di destro….

“Per loro è più difficile, è vero. In questo momento soffriamo anche un po' la mancanza di tre giocatori in contemporanea. Ora abbiamo l’Udinese e poi la sosta, ci auguriamo di chiudere bene questo ciclo e recuperare qualcuno”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Sembra cambiato il carattere della squadra nelle trasferte...

"Non faccio paragoni con il passato. L’anno scorso, nel girone di ritorno, sono stati fatti tanti buoni risultati. Sicuramente sto cercando di dare la mia impronta e devo ringraziare questi ragazzi, che hanno fatto una partita seria. Non era facile vincere su questo campo, i Rangers sono molto impegnativi sotto il punto di vista atletico. Nel secondo tempo è stata anche pericolosa con l'aggiunta degli attaccanti e inoltre qui c'è un grande ambiente. Magari è stato nostro merito aver ridimensionato un po' tutto e a fare due bei gol. Abbiamo giocato una partita molto attenta e seria, a tratti anche piacevole e precisa. Sono molto soddisfatto perché capisco la difficoltà".

È soddisfatto della prova degli esterni? Tsimikas è uscito con qualche mugugno...

"Non ho sentito, ma sono soddisfatto della prestazione. Nel primo tempo abbiamo spinto meglio a destra. Globalmente abbiamo corso meno rischi, ma ad inizio ripresa hanno messo degli attaccanti e, quando gli avversari cambiano modulo, perdiamo dei riferimenti e diventiamo più vulnerabili. Per fortuna non abbiamo pagato e poi ci siamo riassestati. Abbiamo anche avuto delle occasioni da gol, la più clamorosa è quella di Çelik ma anche Koné è arrivato spesso vicino alla porta. Anche Dovbyk ha avuto buone opportunità. Abbiamo gestito e giocato bene la palla, l'abbiamo mossa molto e questo è positivo".

La prestazione di Pellegrini?

"Ha fatto bene, tecnicamente è un giocatore di livello. Sul piano tecnico il suo rendimento è sempre molto elevato, difende bene la palla e ha fatto dei passaggi importanti. Inoltre ha fatto un bellissimo gol. Poi ha giocato in mezzo e lì è calato un pochino. Quando la partita diventa faticosa si isola un po’ e resta un po' fuori, ma la prestazione è stata di livello".

El Aynaoui e Dovbyk?

"Le pagelle fatele voi (ride, ndr). Il mio pensiero non è distante dal vostro, ma quando uno non fa una buona partita io non lo boccio e lo rilancio. Hanno fatto tutti e due una buona partita, ma farei un torto agli altri perché tutti hanno giocato bene".







GASPERINI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

“Non è mai facile vincere su questi campi, abbiamo vinto con una buona prestazione anche autorevole in certi momenti. Poi qualche rischio è normale correrlo sempre perché ci sono gli avversari che sono sempre molto agguerriti, però, abbiamo fatto una buona prestazione e due bei gol. Abbiamo relativamente corso pochi rischi”.

La cosa che colpisce è che è una squadra sempre sul pezzo e sempre concentrata...

“Questa è stata una partita molto seria da parte di tutti, molto attenta, molto concentrata anche nel secondo tempo. Poi siamo stati capaci, dopo un inizio di ripresa un po' difficile anche perché loro avevano alzato molto i ritmi, a recuperare il gioco ed il possesso. Abbiamo avuto anche un occasione clamorosa e qualche altra in cui ci siamo andati molto vicino, però, io sono soddisfatto della prestazione”.





