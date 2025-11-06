Rangers-Roma, EL AYNAOUI: "Concentrati solo su questa partita, non sono preoccupato per la classifica in coppa"

Roma in campo a Glasgow. Alle 21.00 i giallorossi affrontano i Rangers nella quarta giornata della fase campionato di Europa League. Prima del fischio d'inizio all'Ibrox Stadium Neil El Aynaoui, oggi titolare, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

EL AYNAOUI A SKY SPORT

35 minuti fatti bene a Milano, adesso questo tempo va aumentato. In che modo?

"Certo, abbiamo dimostrato di sapere mettere in grande difficoltà una grande squadra in casa sua per gran parte del primo tempo. Ora si tratta di analizzare e capire le cose positive e quelle meno positive per fare altrettanto bene per 90 minuti".

Sei preoccupato per la classifica della Roma in Europa League?

"No, dobbiamo concentrarci solo su questa partita. Anche se avessimo vinto le altre, l'obiettivo sarebbe stato lo stesso. Pensiamo una partita alla volta e poi tiriamo le somme. L'obiettivo è dare tutto in campo".