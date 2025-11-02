Milan-Roma, Tare: "Roma forte. Aria di derby? Ho vinto quello che contava il 26 maggio..."

Di scena a San Siro: alle 20.45 la Roma fa tappa al Meazza per sfidare il Milan nella decima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il ds rossonero Igli Tare ha parlato ai microfoni dei cronisti:

TARE A DAZN

Come sta il mister dopo la notizia della scomparsa di Galeone? Per lei questa partita ha ancora il sapore di derby visto il suo passato?

"Il mister è provato, stavamo parlando con lui di Galeone poco fa: aveva un rapporto particolare con lui, ci teneva tanto e lo considerava di famiglia ma è la vita e si guarda avanti. Ho vinto abbastanza derby e ho vinto quello che contava, cioè il 26 maggio a Roma, e sono felice di questa nuova avventura al Milan. Dobbiamo pensare solo a vincere contro un avversario molto forte, vincendo stasera ci agganciamo al gruppo in testa alla classifica e dobbiamo essere positivi".

Non c'è Gimenez, ma oggi davanti Leao e Nkunku. C'è curiosità di vederli insieme?

"Nkunku ha giocato il 72% della sua carriera da prima punta, è una punta particolare e sa giocare spalle alla porta. Gioca per la prima volta con Leao e in allenamento hanno fatto vedere di saper combinare. Gimenez è in un periodo 'no', ma ha tutta la fiducia della società e dello staff. Il suo infortunio è arrivato in un momento in cui non ci serviva, ma guardiamo avanti".

Allegri ha detto che entrare nella testa di Leao è complicato, tu hai capito qualcosa o no?

"È un ragazzo perbene, abbiamo parlato tantissimo questa settimana ed è un giocatore che ti fa vincere da solo le partite quando sta bene. Sono fiducioso che farà una grande partita, lo ha promesso (ride, ndr)".