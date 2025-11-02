Milan-Roma, SVILAR: "È presto per parlare di classifica, Maignan un riferimento"

Di scena a San Siro: alle 20.45 la Roma fa tappa al Meazza per sfidare il Milan nella decima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio Mile Svilar ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SVILAR A DAZN

Vi giocate il primo posto, quali sono le tue sensazioni?

"Bellissime, quelle di un big match. È presto per parlare di classifica. Oggi dobbiamo provare a fare una grande partita e dopo vediamo quello che esce fuori".

5 clean sheet, avete trovato un equilibrio ulteriore rispetto alla passata stagione?

"Abbiamo già fatto un buon lavoro difensivo da quasi un anno, stiamo facendo bene. Difensivamente la squadra è solida".

Ruberai con gli occhi qualcosa da Maignan questa sera?

"Ho già rubato tanto guardandolo in tv, per me è un riferimento".