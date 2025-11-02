Milan-Roma, Saelemaekers: "Ogni tanto sento Dybala"

Di scena a San Siro: alle 20.45 la Roma fa tappa al Meazza per sfidare il Milan nella decima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio l'ex di giornata, Alexis Saelemaekers, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SAELEMAEKERS A DAZN

Hai parlato con i tuoi ex compagni?

"Ogni tanto sento Dybala, abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Questa settimana è importante e ognuno è concentrato sulla partita. Per noi è importante prendere i 3 punti e fare un passo avanti nel nostro percorso".

Allegri?

"Il mister mi ha subito dato fiducia, provo sempre a dargli il massimo sul campo. Mi fa crescere dandomi consigli e lasciandomi libertà sul campo, speriamo di continuare così".

È una Roma più forte della passata stagione?

"È comunque una squadra forte e lo è sempre stata nella storia del calcio italiano, ma oggi per me è importante il Milan e speriamo di vincere".