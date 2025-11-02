Milan-Roma, Pavlovic: "Contento per il gol, Allegri mi ha detto di creare spazio e attaccare il pallone"

Al termine della sfida tra Milan e Roma, ha parlato il difensore rossonero Pavlovic, autore del gol che ha deciso il match. Le sue parole:

PAVLOVIC A DAZN

Il gol e la dedica speciale?

“Sono molto contento per il gol e per la vittoria. Inoltre sono molto contento di diventare papà”.

La corsa scudetto è affollata. Come ti trovi con la difesa a tre? Sembri più libero di attaccare…

“Sì. Quest’anno c’è una grande competizione per lo scudetto, sarà difficile fino alla fine. Il gol? Mi piace andare avanti e durante il gol stavo pensando a ciò che mi dice Allegri: ‘Quando Leao corre devi creare spazio e attaccare il pallone e io ho fatto questo"

PAVLOVIC IN CONFERENZA STAMPA

Da dove nasce la voglia di gol?

"Importante vittoria. Mi piace correre, il mister mi lascia libero e io sono contento di aver segnato in quel contropiede".

È il tuo miglior momento qui?

"Sì".

Cosa è cambiato quest'anno?

"Come ho detto, la Serie A è molto difficile rispetto agli altri campionati. C'è molta tattica e il mio primo anno non è stato semplice. Ho dovuto imparare quando correre, quando aspettare, come fare l'uno contro uno. Poi io cerco di lavorare sempre. Mister Allegri mi ha migliorato, come giocatore e come squadra".

Hai rischiato di andar via in estate e poi sei rimasto come punto fermo...

"Onestamente, io non penso questo. Io all'inizio della stagione ho avuto molti obiettivi qui, non ho mai pensato altro".