Milan-Roma, MASSARA: "Test probante, ci darà indicazioni sul nostro valore"

Di scena a San Siro: alle 20.45 la Roma fa tappa al Meazza per sfidare il Milan nella decima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il ds giallorosso Ricky Massara ha parlato ai microfoni dei cronisti:

MASSARA A DAZN

Un ricordo su Galeone? Da questa partita può uscire la terza incomoda tra Napoli e Inter?

"Galeone è stato un allenatore che ha saputo valorizzare al massimo tutti i calciatori che ha allenato e ha saputo ispirare molti di loro quando sono diventati allenatori. Per noi e per il calcio è una perdita, volevo fare le sincere condoglianze da parte mia e da tutta la Roma. Per quanto riguarda la partita è un test assolutamente probante, il Milan è forte e San Siro è un campo difficilissimo. Dovremo fornire una prestazione di altissimo livello per riuscire ad ottenere un risultato. Certamente ci potrà dare delle indicazioni anche sul nostro momento e sul valore della nostra squadra".

Difesa granitica, mancano i gol degli attaccanti. Questa Roma può fare a meno del numero 9?

"Sono varianti e soluzioni che il mister sta provando e cercando a volte anche a seconda degli avversari che affrontiamo. È vero che ci è mancata un po' di prolificità ma sono arrivate parecchie occasioni nelle ultime partite. Dovbyk è tornato al gol, ci sono presupposti per continuare a crescere e sappiamo di dover migliorare sotto questo aspetto".

È un tema di riflessione quello di integrare il reparto offensivo a gennaio?

"C'è comunque un reparto offensivo che offre diverse soluzioni, poi nelle ultime partite abbiamo trovato con continuità Dybala, che ci sta dando una grande mano sotto il profilo qualitativo. Anche Bailey è rientrato e darà soluzioni. In questo momento concentriamoci sui nostri attaccanti e cerchiamo di migliorare a livello di efficacia offensiva. Se da qui al mercato di gennaio ci saranno delle opportunità da poter cogliere, la società cercherà certamente di farsi trovare pronta".

Che effetto le fa tornare a San Siro? Trova similitudini tra il suo Milan che ha vinto lo scudetto e questa Roma?

"È un effetto bellissimo tornare qui e ritrovare un club al quale mi legano ricordi stupendi, ci sono stati molti cambiamenti nella squadra e c'è qualche superstite, forse i più forti. È una bella emozione".