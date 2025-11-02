Milan-Roma, Maignan: "Stiamo seguendo il percorso giusto. Il rigore? Momento decisivo, ero fiducioso"

Al termine di Milan-Roma, ha parlato il portiere rossonero Mike Maignan, protagonista del rigore parato su Dybala. Le sue parole:

MAIGNAN A DAZN

Che tre punti sono?

“Tre punti importanti. Stiamo lottando ogni secondo sul campo e stiamo seguendo il percorso giusto. Quando giochi in questo modo in partite così importanti può solo fare risultati positivi”.

Questa squadra è da scudetto?

“Stai sognando un po’ troppo. Siamo una bella squadra, compatta. Non possiamo pensare alla scudetto, anche se abbiamo grandi obiettivi. Pensiamo partita dopo partita”.

Il rigore?

“Momento decisivo. Ero fiducioso e i miei compagni avevano fiducia in me”.