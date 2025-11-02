Milan-Roma, Leao: "Abbiamo creato più di loro, orgogliosi di questa partita"

Rafael Leao ha parlato al termine della gara vinta dal Milan contro la Roma. Queste le parole dell'attaccante portoghese.

LEAO A DAZN

Quanti scatti hai fatto?

“Lavoro di squadra. Queste sono partite difficilissime, non basta il talento. La parata di Maignan ci ha caricato. Abbiamo creato più della Roma, non era giusto che segnasse. Siamo orgogliosi di questa partita, abbiamo preso punti importanti”.

Puoi fare questo ruolo?

“Sono a disposizione della squadra in ogni ruolo. L’importante è essere a disposizione dell’allenatore”.

È stato bravo Maignan...

“Sì, grande”.