Cremonese-Roma, WESLEY: "Se seguiamo Gasperini possiamo continuare a lottare"

La Roma riparte con una vittoria: dopo la sosta per le Nazionali i giallorossi battono 3-1 la Cremonese in trasferta nella 12esima giornata di campionato. Al termine della sfida Wesley, oggi autore del terzo gol giallorosso, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

WESLEY A DAZN

Ti aspettavo una Roma così bella?

“Ringrazio Dio per la vittoria di oggi. Immaginavo tante cose quando sono arrivato, ma non di adattarmi in modo così rapido con la squadra e con la lingua. Sono molto contento”.

La Roma c’è per lo scudetto?

“Sono venuto qua per vincere titoli, ma è l’obiettivo di ogni giocatore. Dobbiamo continuare così, stiamo facendo il nostro lavoro. Se seguiamo ciò che dice il mister possiamo continuare a lottare per lo scudetto”.