Cremonese-Roma, Nicola: "Dobbiamo cercare di essere organizzati nel limitare la Roma. Vogliamo farci trovare pronti"

Alle 15:00 la Roma sfiderà la Cremonese allo Zini di Cremona. Il tecnico degli avversari giallorossi di giornata ha risposto alle domande dei cronisti nel pre-partita. Ecco le parole di Nicola:

NICOLA A DAZN

Come affronterete la Roma?

"Dobbiamo assolutamente cercare di essere organizzati nel limitarli e avere un grande entusiasmo nel proporre noi stessi".

La Roma gioca senza una punta di riferimento: te l’aspettavi? Hai preparato qualcosa di diverso, anche considerando la solidità difensiva della tua squadra?

"Sì, direi che fondamentalmente è così. Gasperini lo aveva già fatto in diverse altre partite: non è la prima volta e credo che parta proprio da lui l’abitudine a non dare punti di riferimento. Fermo restando che hanno cambi per modificare le caratteristiche. In queste due settimane abbiamo cercato di lavorare molto su noi stessi e di preparare un avversario davvero tosto. L’importante è farlo nel modo più giusto possibile per noi, riconoscendo i valori della Roma, ma avendo la consapevolezza che ogni partita va giocata sul campo. Va dato il massimo e poi vedremo cosa riusciremo a conquistare".

Oggi l’attacco alla profondità può essere un’arma?

"Sì, oggi le armi che dovremo cercare di utilizzare contro la Roma saranno diverse e tutte importanti, non solo l’attacco alla profondità. Serviranno le giuste distanze, una velocità di possesso più elevata e la consapevolezza che in qualsiasi momento il ribaltamento dell’azione può creare pericoli da una parte o dall’altra. È una gara di alto contenuto tecnico, tattico e soprattutto di aggressività. Noi vogliamo farci trovare pronti: ci teniamo particolarmente, così come ci terranno loro".