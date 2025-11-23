Cremonese-Roma, GASPERINI: "Ripartire dopo la sosta non è semplice. Baldanzi in attacco? In queste settimane è stato bravo in quel ruolo"

Oggi la Roma gioca per i tre punti sul campo della Cremonese, allo stadio Zini. A pochi minuti dal fischio iniziale di Cremonese-Roma, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni dei cronisti.

GASPERINI A DAZN

Che gara si aspetta oggi?

"Oggi, come in tutte le partite del campionato di Serie A, è una partita difficile, perché giochiamo contro una squadra che ha entusiasmo, una squadra che ha dei valori, una squadra che li ha già fatti valere in questo giro di campionato, quindi sarà una partita sicuramente molto combattuta".

Si aspetta risposte dopo la sosta, considerando le difficoltà contro Torino e Inter?

"Sono state due partite diverse. Con il Torino avevamo accusato delle difficoltà, mentre con l’Inter credo abbiamo fatto un’ottima gara. Dopo la sosta è sempre un’incognita per tutte le squadre, soprattutto per chi ha tanti nazionali. Ripartire dopo essere stati via settimane non è semplice. Ora dobbiamo rimettere testa sul campionato e farlo velocemente".

Baldanzi è una scelta legata alle caratteristiche dell’avversario? O alle condizioni di Ferguson, che magari non è al meglio?

"Un po’ a tutte queste circostanze. Baldanzi in queste settimane è stato molto bravo anche in quel ruolo. Ferguson è in panchina e rientra dopo qualche settimana. Vediamo durante i 90 minuti quali potranno essere le soluzioni migliori".