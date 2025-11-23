Cremonese-Roma, FERGUSON: "Aspettavo da tanto il gol, voglio sfruttare questo momento"

La Roma riparte con una vittoria: dopo la sosta per le Nazionali i giallorossi battono 3-1 la Cremonese in trasferta nella 12esima giornata di campionato. Al termine della sfida Evan Ferguson, oggi al primo gol in giallorosso, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:
FERGUSON A DAZN
Primo gol e primo posto in classifica…
“Momento bellissimo, lo aspettavo da tanto e non vedevo l’ora”.
Da quanto aspettavi una sensazione come questa?
“Ci sono stati tanti alti e bassi, ma ora voglio sfruttare questo momento positivo. Voglio continuare così”.