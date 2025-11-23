Cremonese-Roma, EL SHAARAWY: "C'è fiducia, vedo margini di crescita. Col Napoli bel test, ma è ancora presto"

La Roma riparte con una vittoria: dopo la sosta per le Nazionali i giallorossi battono 3-1 la Cremonese in trasferta nella 12esima giornata di campionato. Al termine della sfida Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

EL SHAARAWY A DAZN

Come si fa a continuare questo sogno?

“Si vede che c’è molto entusiasmo e voglia di vincere le partite. Siamo contenti, c’è tanta fiducia e stiamo mettendo sempre più qualità nel gioco. Dobbiamo continuare su questa strada, godiamoci questo primo posto nonostante il campionato sia lungo”.

Può incidere l’Europa League?

“In questo dobbiamo essere bravi noi subentranti quando veniamo chiamati in causa. Tutti devono essere disponibili e pronti, chi entra deve sempre fare la differenza. Dobbiamo continuare così fino alla fine, ora ci sarà un tour de force e servirà l’aiuto di tutti”.

Con Gasperini è subito scattata una scintilla positiva…

“A prescindere dalla voglia, dall’intensità e dal clima creato da Gasperini, io vedo margini di crescita. Possiamo ancora migliorare tanto soprattutto in fase realizzativa. In difesa siamo solidi, in attacco oggi abbiamo dimostrato i miglioramenti con tre gol. Inoltre il gol darà tanta fiducia a Ferguson. Dobbiamo continuare così”.

Sarà un crash test contro il Napoli?

“È ancora presto ma sarà un bel test. Conosciamo la forza del Napoli, ma giochiamo in casa convinti di poter fare una grande partita”.