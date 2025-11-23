Cremonese-Roma, Bonazzoli: "Un orgoglio giocare vicino a Vardy"

Alle 15:00 la Roma sfiderà la Cremonese allo Zini di Cremona. Il tecnico degli avversari giallorossi di giornata ha risposto alle domande dei cronisti nel pre-partita. Ecco le parole di Bonazzoli:
BONAZZOLI A DAZN
Hai trovato l'ambiente giusto qui?
"Con il mister c'è un rapporto importante. Sono sempre me stesso e cerco di trovare l'equilibrio, andare in campo e divertirmi".
In che lingua parli con Vardy?
"Un po' in inglese e in italiano, la lingua è il minore dei problemi. È un orgoglio per me giocare vicino a lui".