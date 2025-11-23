Cremonese-Roma, BALDANZI: "Ogni gara è importante, vogliamo i tre punti. Sono tranquillo, ho sempre dato il massimo"

Alle 15:00 il fischio di inizio di Cremonese-Roma, allo stadio Zini, gara delicata e importante per tre punti che vorrebbero dire vetta della classifica. A pochi minuti dal "via", Tommaso Baldanzi ha parlato ai microfoni dei cronisti.

BALDANZI A DAZN

"Ogni gara è importante, vogliamo fare punti anche oggi e ci teniamo a fare bene".

Come stai vivendo questi minuti?

"Sono tranquillo, ho sempre dato il massimo per la squadra. Sto bene coi compagni e do tutto per loro, per i tifosi. Sono tranquillo. Cerco di fare il massimo quando ho minuti a disposizione".

Come interpreterete la partita?

"La Cremonese è difficile da affrontare, dobbiamo giocare con qualità e rapidità. Sono tosti e forti, dobbiamo fare il massimo per avere i tre punti".